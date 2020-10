Pankrotis pidaja käest ära võetud loomi hakkab pidama riik

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Siret Kotka sõnul pääsevad omavalitsused nii ebameeldivast olukorrast, kus üleöö tuleb kehastuda loomakasvatajaks. Ta tõi näiteks, et viis aastat tagasi tabas OÜ Rey Seakasvatust pankrot ning 10 000 siga läksid üle Kehtna vallale. «Ühele omavalitsusele on see aga tohutu koorem, seades ohtu vallale vajalikud investeeringud ning mõjutades kogu valla arengut tervikuna,» sõnas Kotka.