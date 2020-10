Kohus tühistas Muraste kooli kolimise otsuse

Tallinna Halduskohus leidis oma otsuses, et arusaadava menetluse puudumine ja sellest tulenevad isikute põhiõiguste riived ei saanudki lõppeda teisiti kui kohtuvaidlusega.

Lapsevanemaid esindanud Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat Martin Triipani sõnul sai kohtuotsusest kinnitust, et Harku vald tegi otsused ebaloogilises järjekorras ega viinud läbi arusaadavat ja selget haldusmenetlust. «Sisuliselt võttis vald otsuse vastu ja hakkas seda siis seda takkajärgi läbi suruma ja seadustama. Otsuse tegemine Meriküla kasuks oleks eeldanud kõikide poolt- ja vastuargumentide kaalumist,» ütles Triipan.

«Kohtu hinnangul pidi vallale olema arusaadav, et õpilaste määramine Merikülla riivab isikute õigusi, samas jättis vald sellest hoolimata olulised asjaolud välja selgitamata, puudutatud isikud ära kuulamata ja oma lõpliku seisukoha põhjendamata. Näiteks ei arvestanud vald laste ohutuse küsimusi ning ka majanduslikke argumente – kooli kolimine uude kohta läheks koos vajaliku ligipääsutee rajamisega valla hinnangust kordades kallimaks ning poleks enam mõistlik,» lisas Triipan.

Lapsevanemate peamine mure oli kitsas ja valgustamata koolitee, mille puhul kohus võttis seisukoha, et kuna vald ei kaasanud vajalikul määral puudutatud isikuid otsuse tegemisse, on võimalik, et oluline sisend Meriküla juurdepääsu ohutuse osas jäi õigel ajal saamata.