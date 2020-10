Hiiumaa ootab valitsuselt Vabadussõja mälestussamba rajamiseks raha

«Olen sama meelt nagu kultuuriminister Lukas, kes hindas, et kultuuriliselt oleks väga oluline, et igas maakonnas Vabadussõda tähistatud oleks. Seeläbi tunduski see sobiv moment,» ütles Tasuja.

«Mina neid sahtleid, millisest sahtlist tulevad summad, küll kommenteerida ei võta. Aga mina usun Eesti riiki, sest Eesti riik on korduvalt öelnud, et see on Eesti riigi asi, et iga maakond oma samba saaks,» ütles Tähiste.