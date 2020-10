Ida-Virumaa keskerakondlased soovivad Repinski parteist väljaheitmist

Tema sõnul on põhimõtteliselt normaalne, kui uus võim vahetab mõned ametnikud välja, aga seda ainult juhul, kui neile on olemas alternatiiv.

«Aga midagi sellist siin ei olnud. Repinski ei seisa mitte Keskerakonna huvide eest, vaid teenindab oma sponsorite huve ja tellimusi. Kõik see lõppes sellega, et ta pani ameti maha ja lahkus riigikogusse,» ütles Kullamägi.

Ida-Virumaa keskerakondlaste juhi sõnul valiti Repinski parlamenti selleks, et ta esindaks seal maakonna elanike huve. «Aga selle asemel näeme, et ta tegeleb revolutsioonide korraldamisega Jõhvis,» sõnas Kullamägi. Tema sõnul on Repinski isikukultusest lähtuv manipulaator, kes leiab, et Jõhvit tohib juhtida ainult tema.