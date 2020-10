Määrdunud tunked ja tolmused kingad: ilma loata ehitustöid teinud mehed saadetakse Eestist välja

21. oktoobril kontrollisid PPA töötajad Tallinnas ehitusobjekti, kus viibis 1977. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellel olid seljas määrdunud ja tolmused tööriided ning jalas töökingad. Mees peitis ennast politseinike eest. Hiljem selgitas, et ta läks objektile oma sõpru külastama ning süüa tegema, aga tööd ta ei teinud.

22. oktoobril kontrolliti Tallinnas ehitusobjekti, kus viibis 1978. aastal sündinud Ukraina kodanik, kellel olid samuti määrdunud ja tolmused tööriided seljas ning töökingad jalas. Kontrolli käigus selgus, et mees oli varasemalt esitanud PPA-le lühiajalise töötamise registreerimise taotluse, mis oli veel menetluses ja mille suhtes ei olnud veel otsust tehtud.

Samal päeval käisid politseinikud kontrollimas Tallinnas ehitusobjekti, kus viibis 1982. aastal sündinud Moldova kodanik. Ka temal olid määrdunud ja tolmused tööriided seljas ning töökingad jalas. Kontrolli käigus selgus, et mehe lühiajalise töötamise registreering oli varasemalt tunnistatud kehtetuks tööandja teavituse alusel. Mees ei olnud väidetavalt teadlik, et tema lühiajaline töötamine on kehtetuks tunnistatud.