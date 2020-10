Raadio Kuku tänase «Keskpäevatunni» saatejuhid Priit Hõbemägi, Marica Lillemets ja Ainar Ruussaar võtsid vaatluse alla pensionireformi, äsjase valitsuskriisi ja sellele järgnenud sodomiidi-skandaali.

«Nüüd kui see riigikohtu kauaoodatud otsus on tulnud, siis võib ju öelda: ega ei pea kohe seda raha välja võtma, ega ei pea kohe börsile tormama, ega ei pea kohe ostma linnaservas mingit lobudikku, et sellest suurejoonelist kinnisvaraarendust teha. Võib rahulikult seda raha sealsamas edasi hoida ja oma elu otsustega mitte keeruliseks teha,» leidis Hõbemägi.

«Segadust on tegelikult palju. Seadusandja sätestada on see, kuidas tulevikus tagada vanaduspensionäri toimetulek. Natuke segadust on nende inimestega, kes ikkagi otsustavad jätkata teise pensionisamba kogumisega. Fondid võivad hakata raha paigutama vähem tulusatesse varadesse, ehk see teine pensionisammas ei teeni tulevikus nii palju kui praegu.

Riigikohus on tähelepanu juhtinud ka sellele, et need, kes teisest sambast raha välja võtavad, saavad kasutada seda sotsiaalmaksu osa, mida riik maksis sellesse sambasse. Aga need, kes teise sambaga liitunud ei ole, seda sotsiaalmaksu osa, mida nad maksnud on, kasutada ei saa,» lisas Ruussaar.

Lillemets ütles, et tema näeb probleemi selles, et kui teisest sambast raha välja võtta, siis nendelt, kes ei ole veel pensionieas, võtab riik 20 protsenti tulumaksu, kuigi sambasse kogutud raha on juba ükskord maksustatud.

Nii Hõbemägi kui Ruussaar tõdesid, et nad pole ise investoritena suuremad asjad. «Arutasime abikaasaga, et väga tore oleks investeerida, aga siis vaatasime üksteisele silma, et me oleme ju mõlemad humanitaarala inimesed. Meil puudub igasugune oskus investeerida,» lausus Ruussaar.

Ma ei tahaks hakata rääkima pikki ja põnevaid lugusid sellest, kuidas ma olen igasuguste investeerimistega vastu näppe saanud. Aga kunagi avaldas Äripäev kümnepunktilise nimekirja, kuidas paigutada oma varasid nii, et kriisist puhtalt välja tulla. Ma lõikasin selle isegi lehest välja. Ja siis tuli üks järjekordne majanduskriis, ja probleeme ikka oli. Ja kui ma vanade paberite hulgast selle roosal paberil õpetuse avastasin, siis leidsin, et olin täitnud kümnest punktist kaheksa. Ja see ei aidanud mind mitte üks kriips. Sellest tegin järelduse, et tuleb hoida ennast eemale igasugustest investeerimistest,» meenutas Hõbemägi.

Ta leidis, et sellest hoolimata peab inimestel peab olema võimalus ise teha oma otsuseid ja ise kasutada oma raha. «Kui riik 20 aastat tagasi otsustas, et teeme mingisuguse hea süsteemi, siis ajad on ikkagi väga palju muutunud. Ei saa jääda kinni mingitesse 20 aasta tagustesse asjadesse. Ajad on muutunud ja ma arvan, et ega kõik ei võtagi teisest pensionisambast raha välja. Umbes 20 protsenti inimestest võtab raha välja. Nendest osa kõrbevad, osa ujuvad, osa saavad kogemuse võrra targemaks. See on ju iseenesest hea,» arvas Hõbemägi.

«Üks on selge: vabadusi tuleb inimestele anda. Aga samas tuleb ka inimesi harida ja õpetada, et nad iseendale oma vabadustega liiga ei teeks,» lausus Lillemets.

«Ma arvan, et see laiem diskussioon, mis on olnud pensionisamba vabastamise ümber, on vaidlus selle üle, et milline on inimeste voli otsustada oma varade üle, selle üle kuidas nad elus midagi teevad. Demokraatlik ühiskond ei saa toimida ilma, et inimestel oleks valikuvõimalus. Otsustada ei saa ilma, kui inimestel ei ole valikut. Valik tulebki inimestele anda. See jutt, et ei tohi inimestele nende endi kogutud raha kätte anda, sest äkki nad teevad midagi valesti… Jah, mõned teevad, aga suurem osa kindlasti teeb õigesti ja osa ei tee üldse mitte midagi,» rääkis Hõbemägi.