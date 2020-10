Ametnikud vilistasid lasteaia turvameetmetele

21. oktoobril ilmusid sotsiaalmeediasse pildid, kus Jõhvi vallavanem Jüri Konrad, abivallavanem Evelyn Danilov, haridusnõunik Maria Laanemäe ja Jõhvi lasteaedade direktor Raili Oks poseerivad koos Pillerkaari lasteaia ühe rühma laste ja õpetajatega. Juures kiri, et on vahva päev, kuna Pillerkaari lasteaial on sünnipäev.

Üks lastevanematest Natalja Stepanov tegi lisaks kaebuse ka selle kohta, et sedasama pilti levitati sotsiaalmeedias lehtedel, mis pole Jõhvi lasteaiaga kuidagi seotud. Muu hulgas ilmus see Jõhvi vallavalitsuse ning ka vallavanem Jüri Konradi ja abivallavanem Evelyn Danilovi Facebooki kontodel. «Foto avalikes isiklikes Facebooki kanalites šokeeris ning solvas mind,» kirjutas ta.

Stepanov märkis, et tegu on ilmselge laste ärakasutamisega vallavõimude poolt oma poliitilistel eesmärkidel, et endale positiivset tähelepanu koguda. «Mind häiris väga ka see, et minu lapsega pildi oli avaldanud vallavanem oma kontol, kus tal on põhiliselt ööklubi pildid,» märkis ta.