Haigekassa ei taha laste ravitoitu kompenseerida

«Praegu on poisi tervis enam-vähem, ravitoit hoiab ta tervist,» rääkis tsüstilist fibroosi põdeva pisipoisi ema Terje Saar. «Isu on tal, nagu on. Proovige nelja-aastast sööma sundida... Aga kalorivajadus on selle haigusega kaks korda suurem kui tavalisel lapsel. Nutrikid-ravitoitu on poiss alati nõus jooma, sellest saab kätte vajalikud kalorid ja kõik vitamiinid.»

Tsüstiline fibroos on hingamiselundeid ja seedesüsteemi kahjustav harva esinev pärilik ainevahetushaigus. Haigus on süvenev ja ravi pole, vaevusi saab vaid leevendada.

Ravitoit turgutab ka teisi haruldasi geenihaigusi põdevaid lapsi, kel pole haiguse tõttu söögiisu. «Ravitoidud on vajalikud mitme lõppjärgus haiguse puhul, ka vähi- ja neeruhaigetele, kopsu- ja südamepuudulikkuse puhul,» selgitas Tartu Ülikooli kliinikumi kopsukliiniku vanemarst Marget Savisaar. «Ravitoite kasutatakse haiglaperioodil, samuti soovitame neid neile, kes saavad sondi kaudu toitelahuseid.»

Terje Saar tunnistas, et on kahvlis. Kui ta hakkaks poega sondiga söötma, siis kataks haigekassa poole ravitoidu maksumusest ja kokkuhoitud raha eest saaks poja heaks midagi muud teha. Samas kriibib mõte poja sondi külge aheldamisest valusalt ema hinge. Teadmine, et tsüstilise fibroosi põdejate ehk tsüstikute keskmine eluiga on 30–40 aastat, on niigi raske.

Kuni Saare poeg sai kolmeseks, toetas haigekassa talle ravitoidu (piimasegu) ostmist. Kui sünnipäev käes, kukkus toetus ära. «Ainult ravitoiduga saab lapse terve hoida,» leidis ema. «Haigekassa põhjendas, et ei toeta sellepärast, et Nutrikid pole ravim. Aga seda on vaja, et haiguse ägenemist ära hoida. See on eluks vajalik, tegelikult ongi ravim. Ma teen pojale niikuinii ekstra rammusat toitu, panen pudru sisse oliiviõli ja seemneid. Lapsele krõpse ette panna poleks teistpidi tervisele hea, kuigi nendest saab palju kaloreid.»