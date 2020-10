Martin Helme: Reitelmann lahkus ERRi nõukogust, nüüd võiks seda teha ka Rein Veidemann

«Urmas Reitelmann lahkub ERR-i nõukogust, et mitte anda ideoloogilistele fanaatikutele malakat, millega peksta teda, tema koduerakonda ja valitsusliitu. Ühtlasi näitab see konservatiivide soovi järgida neid põhimõtteid, mida kinnitasime üle eelmise nädala neljapäeval,» kirjutab Helme sotsiaalmeedias.

Helme sõnul on vasakpoolsetele kõik lubatud, samas kui konservatiividele mitte midagi ning sellega ei kavatse ta leppida. «Nii, nagu ma ei lepi ka sellega, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann saadab mulle murest nõretava kirja, kus leiab, et Reitelmann ei sobi nõukogusse, kuna ei kanna välja Rahvusringhäälingu seaduse paragrahv 22 lg 1, mille kohaselt: «Nõukogu liige peab oma kohustusi täitma Rahvusringhäälingule lojaalselt ning nõukogu liikmele vajaliku hoolega»,» kirjutab Helme.

EKRE juhi arvates on just Reitelmann olnud see, kes on nõudnud nii juhatuselt kui nõukogult, et täidetaks ERRi seaduse paragrahve sätteid, mis nõuavad, et meediaasutus oleks tasakaalustatud, erapooletu, soliidne, perekeskne ja rahvuslik.