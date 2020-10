Riik võtab põhjalikumalt ette talendipoliitika

Eesti Kultuuri Koja huvihariduse töörühma juhi Egge Kulbok-Lattiku sõnul toimub 20. novembril ümarlaud, kuhu lisaks ametnikele ja praktikutele oodatakse ka ülikoolide esindajaid, et siis koos kujundada huvihariduse tegevusvälja, kus anded kaotsi ei lähe.

Eesti Kultuuri Kojas on huvihariduse töörühm tegeleb huvihariduse terminoloogiliste ja korralduslike probleemidega. Tänavu juunis saatis koda koos partneritega haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ja riigikogu kultuurikomisjoni liikmetele pöördumise, milles juhiti tähelepanu, et Eestis on huvihariduse roll talendipoliitika kujundamisel kasutamata ja riiklikult eesmärgistamata.