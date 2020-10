Eesti ostab ligi 145 000 euro eest kirurgilisi maske

Hankes osalejate seas oli ka neid pakkujaid, kelle maskid said kevadises eriolukorras heakskiidu, kuid kelle pakkumus lükati seekord tagasi. Eriolukorras otsisid riigiasutused ise täiendavat infot ning kontrollisid dokumente ja maske, et olla kvaliteedis kindel. Avatud riigihankes on pakkujatel endal kohe algselt kohustus esitada terviklik, kõigile standarditele vastav dokumentatsioon just nende toodete kohta, mida uuele hankele pakuti.