Ülemiste hingamisteede viirusnakkusi on sel sügisel tavapärasest vähem

«Ilmselt on koroonameetmed ehk siis distantsi hoidmine, eraldumine, kätepesu ja maski kandmine ikkagi ära hoidnud väga suure hulga erinevaid ülemiste hingamisteede viirusnakkusi Küll aga on ikkagi on inimeste vaimsele tervisele mõjunud kaunis muserdavalt. See on asi, millega me päris-päris palju tegeleme,» rääkis Vallikivi.

«Täna on teada, et lõunapoolkeral oli haigestumus oluliselt väiksem kui see oli eelnevatel aastatel gripihooaegadel olnud. Just siis tingitult Covid-19 ennetusmeetmetest. Ja teame ka seda, et tavaliselt ikkagi gripp liigub lõunapoolkeralt põhjapoolkerale. Me näeme, et kui lõunapoolkeral oli haigestumus väiksem siis ka Eestis ja põhjapoolkeral saab see nii olema,» rääkis Sepp.