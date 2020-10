Ööpäevaga lisandus 125 koroonapositiivset

Raplamaal asuvas hooldekeskuses tehtud laustestimisel tuli juurde üle 30 uue nakatumisjuhu.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma ütles tänasel pressikonverentsil, et kui amet eelmisel nädalal rääkis veel rahulikumat juttu, siis täna on number kõrge. «Täna lisandus 125 positiivset testi. Hetkel mul ei ole infot, millega on kõik need juhud seotud,» ütles ta.

Kuna epidemioloogid veel otsivad Raplamaa hooldekeskuse nakkusallikat, siis Härma teada on seal nakatunud nii kliendid kui ka töötajad. «Üldjuhul viib majja nakkuse töötaja ja kui see sinna jõuab, siis see on väga kiire levikuga,» lausus Härma.

Rapla hooldekeskuse juhataja ütles Postimehele, et ta ei saa informatsiooni jagada, kuna tegemist on töötajatega ja klientidega. «Nii palju võin öelda, et positiivsed on nii hoolealused kui ka personal. Kõik on asümptomaatilised ja nähtusid ei ole,» selgitas ta.

Esimesed koroonapositiivsed said tulemuse teada 22. oktoobril. Tervele hooldekeskusele tehti laustestimine 26. oktoobril. Esimeste positiivsete puhul jaotati ka hooldekeskuses tsoonid nn mustaks ja puhtaks.