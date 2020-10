Tallinna linnamuuseum sai uue direktori

Direktori leidmiseks oli korraldatud avalik konkurss, kuhu esitati 27 sooviavaldust, millest 12 kvalifitseerus konkursil osalemiseks. Vestlusvooru jõudis kaheksa kandidaati, kellest üks võttis oma avalduse tagasi. Sõelale jäänud seitsme kandidaadi seast otsustas valikukomisjon Heli Nurgeri kasuks.

«Heli Nurger on muuseumivaldkonnas pikaaegse töökogemusega, on ligi viisteist aastat arendanud ja juhtinud Padise kloostrit, selle restaureerimist, ekspositsiooni loomist ja rahvusvahelisi koostööprojekte. Ta tunneb hästi Eesti muuseumimaastikku, on olnud aktiivselt tegev Eesti Muuseumiühingus. Varasemalt on Heli Nurger töötanud Harjumaa Muuseumi erinevatel ametikohtadel, muuhulgas muuseumi direktorina,» öeldakse linnavalitsuse korralduse seletuskirjas.

Heli Nurger on pärandkultuuri ajakirja Pööning asutaja ja vastutav väljaandja ning pälvis 2017. aastal selle eest muinsuskaitseameti aastapreemia pärandi tutvustaja kategoorias. Käesoleval aastal pälvis Heli Nurger muinsuskaitseameti aastapreemia Padise kloostri varemete konserveerimise projekti eestvedamise eest hästi restaureeritud mälestise kategoorias.

Heli Nurger on omandanud Tallinna Ülikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Haapsalu Kutsehariduskeskuse tekstiilitöö eriala. Ta on läbinud Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise eriala magistriõpingud ning praegu jätkub tema haridustee Tartu Ülikooli kultuurikorralduse eriala magistriõppes.

«Uue juhi puhul on kindlasti tegemist inimesega, kellel on pikaajaline professionaalne kogemus, ja ka juhi kogemus, et tekitada õige atmosfäär, aga ka luua visioon asutuse tuleviku osas. Meil on lootus, et uuel juhil tekib konstruktiivne koostöö ka loodava kultuuri- ja spordiameti juhiga,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnamuuseumi kommunikatsioonijuhi EveVeigeli sõnul on Heli Nurger muuseumi-inimeste ringkonnas tuntud nimi ning paljudele linnamuuseumi töötajatele tööalaselt juba varasemast tuttav, nii et praegu on muuseum rõõmsas ootuses.