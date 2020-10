Tallinna linn hakkab ise tänavaid puhastama

Abilinnapea Kalle Klandorf märkis, et otsusele eelnes põhjalik tänavapuhastusteenuse analüüs, mille viis läbi audiitorfirma KPMG. «Analüüsi põhjal jõuti järeldusele, et osalise tänavapuhastusteenuse võimekuse loomine linna poolt võimaldab muuta teenust paindlikumaks ja kvaliteetsemaks, kuna linnal on võimalik suunata oma ressurssi päevakorras olevate väiksemate tööde tegemiseks. Võrreldes nende tööde hankimisega võib prognoosida ka märkimisväärset rahalist säästu,» ütles Klandorf.

Abilinnapea selgitas, et uus linnapuhastusüksus on vajalik nii talvisel kui ka suvisel perioodil. «Talvel saame uue üksuse lisavõimekust rakendada lume- ja libedusetõrjetöödeks ning lume äraveoks enim kasutatavatel kõnniteedel, mis tavaolukorras on kinnistuomanike hooldada. Üksuse ülesandeks on ka erakorraliste ilmastikuolude tagajärgede likvideerimine, suurte pargialade käiguteede lume- ja libedusetõrje ning linnaosades asuvate parkimiskohtade lumest puhastamine,» rääkis abilinnapea ning lisas, et suvel kasutataks soetatavaid masinaid pargi, kõnni- ja rattateede puhastamisel, survepesul, niitmis- ja lehekoristustööde teostamisel ning erakorraliste ilmastikuolude tagajärgede likvideerimisel.

«Seadus paneb kõnnitee koristuse ja lumetõrje kohustuse sellega külgneva maatüki omanikule, kuid praktika näitab, et tööde kvaliteet on sageli ebaühtlane ning lume äraveo- või ümberpaigutamise võimaluse puudumise tõttu tihti ka raskendatud. Pikkade ja tihedate lumesadude korral napib nii masinaid kui ka töötajaid, samas aga on kõnniteede hooldamiseks ette nähtud aeg piiratud. Seetõttu võimaldab igasugune lisaressurss parandada hooldustööde kvaliteeti ja kaasata kiiretele töödele operatiivselt abijõudusid,» lisas Klandorf.

Praegu tellib Tallinna linn aastaringseid hooldustöid kõnni- ja kergliiklusteedel 1,5 miljoni ruutmeetri ulatuses, kokku on linnas 2,5 miljonit ruutmeetrit kõnniteid. Linn plaanib esialgu asuda hooldama 660 000 ruutmeetrit enamkasutatavaid kõnniteid, milleks on vaja soetada kuus sahktraktorit ning katta tööjõu- ja hoolduskulu. Samas ulatuses teenust sisse ostes tuleks linnal ainuüksi talvehooajal tasuda selle eest üle kahe miljoni euro.