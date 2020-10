Raskelt haige Allan Kiil pääses kohtupidamisest

Kohtunik Kristina Väliste ütles kohtumäärust välja kuulutades, et Allan Kiili kriminaalmenetluse lõpetamise asjaolusid ei saa täpsemalt avada, sest tegu on äärmiselt delikaatsete terviseandmetega ning Allan Kiil pole andnud nõusolekut nende avaldamiseks. Väliste sõnul jõudis kohus pärast kirjalike tõendite, Kiili raviarsti ütluste ja kolme kohtuarst-eksperdi arvamustega tutvumist järeldusele, et Allan Kiil on parandamatult haigestunud ja ta pole võimeline kolmel päeval nädalas kuni 2021. aasta novembri alguseni määratud kohtuistungitel osalema.