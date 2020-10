Aasta koolitaja on hooliv innustaja

Tellijale

«Tema panus valdkonda on elutööpreemia vääriline,» hindab Terje Paesi enam kui 20-aastast tööd Eesti täiskasvanute koolitamise assotsiatsiooni Andras juht Kertu Eensaar. «Terje on pühendunud koolitaja, kes on jäänud truuks Lõuna-Eestile, inimesena ääretult soe ja südamlik!» lisab Eesti Vabaharidusliidu juhatuse esimees Ena Drenkhan. Põlvamaa rahvaülikool on selle liidu liige.

«Eesti on nii väike ja kõik põhineb tegelikult inimestevahelisel usaldusel ja heal koostööl,» jääb Terje Paes oma töö hindamisel tagasihoidlikuks. «Mul on hullult vedanud, et on olnud sellised head partnerid.»

Partnerite nimekiri on tal pikk. Aasta koolitaja valimise komisjon tõi esile töötukassa, ettevõtted, ETKA Andras, rahvaülikoolid, üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, lasteaiad, kohalikud omavalitsused jt.

Koolitaja peab hoolima

Terje Paes teeb lõviosa koolitustest täiskasvanutele, nii töötutele kui ka töötavatele. Täiskasvanute koolitajana on tal seitsmes tase (koolitaja ettevalmistuse ja koolitamise kogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut, ütleb selle taseme kohta kutseregister – toim).

«Mu väike kiiks ja missioonitunne on vedada teiste tegemiste kõrval ka ettevõtluskoolitusi,» märgib ta. «Tulemused on väga head olnud.» Näiteks on koolitusel osalenud viis inimest, kellest neli ongi saanud äriplaaniga töötukassast toetust ja hakanud ettevõtjaks.

«Esmaspäeval helistas mulle üks jämeda häälega mees ja ütles: «Kuule, Terje, kui julged, tule koridori!»» räägib Terje värske värvika loo ettevõtjast, keda ta oli utsitanud oma firmat looma. «Suur mees, habe ees, algul ei tundnud teda äragi. Aga siis ta ütles, et tema firmal oli just esimene aastapäev ja et ta tõi mulle kingituse. Kallistas, andis tassi oma firma logoga ja ütles, et aitäh, siit sai kõik alguse!»

Inimesed on Terje Paesi sõnul hästi tänulikud. «Aga nende edu ei tule ainult tänu koolitajatele, hästi palju on taga ka nende endi tööd ja visadust,» märgib ta. «On hea olla oma kompetentsidega neile abiks.»