Reformierakond soovib maasikakasvatajatele 4,8 miljonit eurot toetust

«Eile riigikogu infotunnis ütles rahandusminister Martin Helme, et maaeluministeeriumist pole tulnud valitsusse ühtegi taotlust kulude hüvitamiseks. Maasikakasvatajad esitasid ministeeriumile taotluse aga juba augustis. Tekib kahtlus, et EKRE on omavahel kokku leppinud, et nende otsuste tõttu kannatanud maasikakasvatajate probleemi lihtsalt ei tooda valitsusse,» ütles Kruuse neljapäeval.