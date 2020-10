Pirita soovib Mähe perearstikeskuse tegevuse jätkumist senises asukohas

Pirita linnaosavalitsuse poole on pöördunud mitmed Pirita linnaosa elanikud murega, et Mähe perearstikeskus kolib Pirita linnaosa inimesi teenindama Viimsi valda.

«Linnaosavanemana palun sotsiaalministeeriumil ja terviseametil kaaluda uue konkursi läbiviimist, et jätkata Mähe asumi elanikele tervishoiuteenuse osutamist Mähe perearstikeskuse ruumides,» kirjutas Liinat. «Samuti on minul kui kohaliku omavalitsuse esindajal oluline, et Tallinna linna elanikke teenindatakse tema haldusterritooriumil,» lisas linnaosavanem pöördumises.