Ratas avaldas Prantsusmaa noarünnaku ohvrite lähedastele kaastunnet

Ratas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et rünnakud Prantsusmaa vastu on rünnakud Euroopa elukorralduse vastu. Peaminister mõistis terrorirünnaku hukka ning avaldas kaastunnet hukkunute lähedastele.

Nice'i linnapea Christian Estrosi kinnitas rünnakut kesklinnas Jumalaema kiriku juures ja ütles, et tema arvates oli see terrorirünnak. Estrosi sõnul kordas mees juba ravimite mõju all olles endiselt «Allahu akbar» («Jumal on suurim»).