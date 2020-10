Loomaaed katkestas segaste rahaasjade tõttu suhted oma sõprade klubiga

Tiit Maran selgitas, et loomaaia Sõprade seltsi revisjonikomisjon ei olnud rahul seltsi rahaasjadega. «Kuna TLSS juhatus ei ole kriitikale ammendavaid vastuseid andnud ning loomaaial on küsimusi seltsi tegevuse kohta, pidas loomaaed ainuõigeks koostöö TLSSiga peatada,» ütles loomaaaia direktor ja lisas, et praegu koostöö seltsiga ei jätku.

Marani sõnul vaadatakse loomaia toetuste süsteem üle, et jõuda selge ja läbipaistva lahenduseni. «Ees seisavad tõsised arutelud ja koostöö loomaaia vaderitega, et jõuda nii neile, avalikkusele kui ka loomaaiale vastuvõetava läbipaistva süsteemini loomaaia tegevuse toetamiseks,» ütles Maran. «Loomaaed peab oma tegevuses olema läbipaistev ja aus ja ega saa aktsepteerida oma partnerite teistsugust käitumist ning seetõttu pöördusime asjaolude selgitamiseks uurimisasutuste poole.»

MTÜ Tallinna Loomaaia Sõprade Selts on asutatud 16. märtsil 1996. aastal loodushuviliste ja Tallinna Loomaaia aktivistide poolt. Seltsi eesmärgiks on ühendada loomaaiast ja selle edendamisest huvitatud isikuid, kelle ühistegevus aitab toetada loomaaia arengut, propageerida loomi-linde, nende kaitset ning harida inimesi loodushoiu ja ökoloogia alal.

Seltsi ja loomaaia koostöölepingu järgi kogub selts raha loomaaiale ning sõlmib vaderilepinguid. Selts ei anna kogutud raha vahetult üle loomaaiale, vaid loomaaed taotleb seltsilt avaldusega toetust.

Üks suurimaid toetusi on olnud jääkaru uue elupaiga ehituse toetamine. Samuti on selts kogunud raha tiigrioru tarbeks. Loomaaia ettepanekul on toetatud ka Austraalia põlengus kannatatud loomade abistamist ning näiteks tiiger Pootsmani käekäiku Itaalias koroonaviiruse mõju tippajal.

Seltsi juhatuse liige Valdeko Allik ütles Postimehele, et on näinud mingit kirjavahetust Tallinna Loomaaia ja seltsi vahel, kuid teda pole asjasse kaasatud. «Ma ei oska praegu kommenteerida, olen kuulnud, et peaks ka uurimine toimuma, kuid mind pole sellesse kaasatud,» märkis ta. Allikul on enda sõnul küll oletused, kuid neid ta praegu ei jaga. «Mingisugune segadus on,» lisas ta.