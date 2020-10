Loomaaed katkestas segaste rahaasjade tõttu suhted oma sõprade seltsiga

Tiit Maran selgitas, et loomaaia Sõprade seltsi revisjonikomisjon ei olnud rahul seltsi rahaasjadega. «Kuna TLSS juhatus ei ole kriitikale ammendavaid vastuseid andnud ning loomaaial on küsimusi seltsi tegevuse kohta, pidas loomaaed ainuõigeks koostöö TLSSiga peatada,» ütles loomaaaia direktor ja lisas, et praegu koostöö seltsiga ei jätku.