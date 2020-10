«P****e see koroona, ma teen ühe kalli sinuga»

Tellijale

Vivika Sapori-Sudemäe on elanud juba 18 aastat Lyonis. Saint Etienne’i ooperiteatri viiuldaja ning lastemuusikakooli Les Petits Solistes asutaja ja tegevjuht käis Eestis viimati augustis ja kavatses siia tulla ka jõuluajal. Muutunud olukorra tõttu ei tule sellest aga midagi välja.

Prantslased jäid uuesti luku taha nakatunute arvu märkamatu, ent tohutu kasvu tõttu. «Teisipäeval tuli uudis, et on juba üle 500 surnu. Samad numbrid olid ka märtsikuus. Kõik tuli nii ootamatult. Positiivseid teste tuli küll järjest rohkem ja haiglad ei olnudki väga täis, kuid siis äkitselt olid kõik reanimatsiooni kohad täis,» kõneles Sapori-Sudemäe.

Saint-Etienne’ist viiakse haigeid lennukitega teistesse linnadesse, sest sealsetes haiglates ei ole lihtsalt enam kohti. Kui märtsis ei teadnud kahe lapse ema isiklikult ühtegi koroonapositiivset, siis nüüd on olukord teistsugune. Viirus möllab tema orkestris ja tal endal kadus vahepeal lõhnataju.

«Kaks päeva tagasi tulid lõhnad tagasi, aga rohkem sümptomeid ei olnud. Ma ei tundnud isegi alkoholisisaldusega kätekreemi lõhna, see oli päris hirmutav,» sõnas Sapori-Sudemäe, kes koroonatesti ülipikkade järjekordade tõttu ei teinud.

Teine laine on Sapori-Sudemäe jaoks eriti kurb seetõttu, et kultuurihooaeg oli suurepäraselt käima läinud. «Publikuga oli väga hea suhe, aplausid kestsid väga kaua ja oli tunda, et inimestel oli tohutult hea meel tulla tagasi teatrisse ja kontsertidele.» Kui veel laupäeva õhtul andis ta kontserti ning kolmapäeval oli proovis, siis neljapäevaõhtune uue kontserdi peaproov jäi ära. «Me ei tea, kas sellest tuleb videoülekanne või lõpetame üldse kuuks ajaks ära – lockdown on kuuajaline,» tunnistas ta.

Erinevalt esimese laine ajast on seekord jäetud lahti kõik koolid, samuti võivad inimesed tööl käia. Samas on pinget ühiskonnas tunda. Koolid on avatud vaatamata sellele, et just seal on suurim arv nakatunuid. Niisamuti on avatud metroo. Rongid pole samuti kellelegi jalgu jäänud.

Belgias on tunda meeleolu langust

Viimased kuus aastat Brüsselis Yana Toomi nõunikuna ja enne seda omakorda kuus aastat riigikogu esindajana europarlamendis töötanud Malle Kuuler nentis, et ka Belgia pealinnas libiseb olukord käest. Pooled haiglakohtadest on täidetud koroonahaigetega, linnas on rahvast hõredalt ja öösiti kehtib komandanditund, kusjuures piirkonniti on see erinev.