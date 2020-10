EL rahastab koroonapatsientide toimetamist teistesse riikidesse

Euroopa Liit on valmis seadnud 220 miljonit eurot, et rahastada COVID-19 patsientide toimetamist pandeemiast kõige rängemalt räsitud riikidest naaberriikidesse, kus on haiglates vabu voodikohti, teatas neljapäeval Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.