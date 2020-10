Eesti on Baltikumi suurim arenguabi andja

Samas on Eesti alles poolel teel oma eesmärgini tõsta arengukoostööle suunatud ressursse 0.33 protsendini riigieelarvest. Kuigi aastaga on arenguabi rahastus langenud 0,16 protsendi pealt SKT-st 0,15-protsendile, tuleneb see SKT tõusust, sest arengukoostöösse suunatud ressursid on tõusnud 1,25 miljonit eurot, selgub raportist.

Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) juhataja Agne Kuimeti sõnul on oluline, et praeguse kriisi ajal on valitsus jätkanud arengukoostööd samadel alustel ja samas summas nagu plaanitud.

«Suve alguses AKÜ tellitud uuringust on näha, et 85% Eesti elanikest oleksid valmis ise panustama arengukoostöösse ning nende jaoks on see oluline teema. Eelkõige ollakse huvitatud tervishoiu-, haridus- ja keskkonnateemade arendamisest,» ütles Kuimet.

Eesti peamised arenguabipartnerid on Valgevene, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Afganistan. Lisaks on aastal 2020 lisandunud ka laenuabi Somaaliale.

Praeguses olukorras on oluline jätkata tööd selle nimel, et Eesti jõuaks oma eesmärgini tõsta arengukoostöö rahastust 0,33 protsendini SKTst aastaks 2030.

Euroopa Liit oma liikmesriikidega on maailma suurim arengukoostöö andja ning aastal 2019 paigutati sellesse kokku 78 miljardit eurot, mis on 0,46 protsenti Euroopa Liidu SKT-st. Euroopa Liidu arenguabi tõusis 2018. aastaga võrreldes 6,1 miljardi euro võrra. Sellegipoolest on 2020 selle sajandi esimene aasta, kui üleilmne vaesus on tõusnud.