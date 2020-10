Tallinna jäätmejaamad hakkavad tööle talvise graafiku järgi

Pääsküla, Rahumäe, Paljassaare ja Pärnamäe jäätmejaamad on sügis-talvisel perioodil avatud tööpäeviti kell 14-19, laupäeviti ja pühapäeviti töötavad kõik jäätmejaamad kella 10-15, teatas linnavalitsuse kommunikatsiooniosakond. Jäätmete äraveoks ja sisemisteks korrastustöödeks on teisipäeviti suletud Paljassaare jaam, neljapäeviti Pääsküla jaam ja reedeti on kinni Pärnamäe ning Rahumäe jaam. Riigipühadel on kõik jaamad suletud.