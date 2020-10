Tallinn valiti aasta maailma intelligentseimaks kogukonnaks

Tallinn oli ainus Euroopa linn Austraalia, Ühendriikide ja Kanada kogukondade seas, mis jõudis mitmesaja kandidaadi hulgast seitsme lõppvalikusse jõudnu hulka.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et Tallinnale tõid tiitli aastatepikkune pidev töö selles valdkonnas.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik. FOTO: Mihkel Maripuu

«Kindlasti ei jää me nüüd puhkama. Rahvusvaheline koostöö on meie jaoks oluline. Organisatsioonid nagu Intelligentsete Kogukondade Foorum loob võrgustikke. Selline mudel on heaks eeskujuks kõikidele linnadele ja kogukondadele, kes soovivad saada nutikamaks,» lausus Terik.

Intelligentsete Kogukondade Foorum (Intelligent Community Forum) on New Yorgis asuv mittetulunduslik organisatsioon, mis selgitab 1999. aastast välja maailma intelligentseimaid kogukondi. 2007. aastal võitis Tallinn esimest korda maailma teiste kogukondadega võisteldes IT- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arengu eest tunnustuse, kui ICF hindas Tallinna linna rohkem kui 300 kandidaadi hulgast maailma seitsme kõige intelligentsema kogukonna hulka. Tallinn on seitsme intelligentseima hulka tulnud kuuel korral (2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2020).

Tallinna puhul toodi sel aastal esile haridusfestivali iduEDU korraldamist, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonilaborite rajamist haridusasutuste juurde, idufirmade inkubaatoreid ning Ülemiste City ärilinnakut. Samuti hinnati Prototroni võistluse korraldamist ning üleüldist kasvule orienteeritust.