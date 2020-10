Kahtlustuse saanud loomaia seltsi juhatuse liige süüd omaks ei võta

Prokurör Eliisa Sommer ütles, et seltsi arveldusarvel olevat raha on kantud mittesihipärastele ettevõtetele, kes ei tegele loomaaia toetamisega.

Suurema osa summast ehk 48 000 euro omastamise kahtlus on seotud seltsi juhatuse esimehe Alar Lõhmusega. Lõhmust ja teist juhatuse liiget Veronika Padarit kahtlustatakse lisaks veel 7000 euro omastamises. Kui kahtlustus peaks paika pidama, siis sellise tegevuse eest on karistusena ette nähtud rahatrahv või kuni viis aastat vangistust.

Lõhmust «Aktuaalsel kaameral» tabada ei õnnestunud. Teine juhatuse liige Padar märkis, et segadused, mis seltsi rahaasjades olid, on nüüdseks lahendatud. Ta lisab, et pole inimene, kes segaduse põhjustas ehk tema südametunnistus on puhas.