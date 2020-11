Eesti eriväelaste osalusel tapeti mitukümmend islamiterroristi

Nagu teatasid Prantsuse kaitsejõud oma Twitteri kontol, oli see sihtüksuses Takuba teenivate Prantsuse ja Eesti sõdurite juhendatud malilastele esimene ühine välitöö oma instruktoritega. «Märkimisväärseid tulemusi saavutati tänu efektiivsele lahingpartnerlusele,» kiitis too Eesti, Mali ja Prantsusmaa trikolooridega ehitud postitus.

Vastuseks küsimusele, kui suure löögi islamistid selle operatsiooniga said, tunnistas Kuul, et hinnangut on keeruline anda, terrorismivastane võitlus käib edasi. «Eelkõige tuleb sellega tegeleda juba juuretasandil Aafrikas ja Lähis-Idas, et terrorismi ei jõuaks rohkem Euroopasse,» märkis ta.