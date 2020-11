VIDEO JA BLOGI ⟩ Kiik uuest koroonarekordist: olukord Eestis on ülitõsine

Kiik pani inimestele südamele, et iga inimese väikesed valikud muudavad koroonaviiruse leviku suurt pilti. Ühtlasi soovitas ta nii ühistranspordis kui ka poes maski kanda. Kui tuvastatud koroonajuhtude arv samas tempos tõuseb, jõuame Kiige sõnul peagi olukorda, kus on vaja rangemaid piiranguid kehtestada.

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma ütles, et Tallinnas ja Harjumaal võib rääkida koroonaviiruse püsivast levikust. See tähendab, et uusi nakatunuid tuleb ka nakkuskolletest väljast.