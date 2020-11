Ratas: eriolukorra kehtestamist praegu laual ei ole, küll aga kaalub valitsus uusi piiranguid

Ratas nentis Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister», et viimase ööpäevaga tuvastatud 208 uut nakkusjuhtumit ning nakkusnäitaja 87,44 100 tuhande elaniku kohta annavad põhjust uute piirangute kehtestamiseks. «Ma ütleksin, et Eesti seis on raske, on väga-väga tõsine,» ütles peaminister. Juba sel nädalal asub valitsus uute piirangute kehtestamist arutama.