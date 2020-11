Priit Sibul: mina ei toeta samasooliste abielu

«Kooseluseadusega lükati ühiskond uppi,» leidis Sibul. «Lõppeesmärk on olnud see, et abielu institutsiooni muuta, aga seda ei tohiks muuta. Mina ei toeta samasooliste abielu,» märkis Sibul. «Abielu on minu jaoks institutsioon, mis lähtub traditsioonist, seepärast on ka täna arutelu, et abielu peab olema põhiseaduse kaitse all. Perekonnaseadus ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel,» selgitas Sibul.

Talle tundub ebamõistlikuna, et riik püüab kõike reguleerida. «Reguleerida tuleb seadustega nii vähe kui võimalik. Meile on rahvusriigina oluline, et perekond on ühiskonna alustala ning mehe ja naise liit on ainuke loomupärane liit, kust saavad järglased sündida,» leidis Sibul.

Reformierakonna liige, riigikogulane Signe Riisalo küsis vastu, kas abielureferendum ikka oli kõige vajalikum ja suurem teema keset koroonakriisi ja majanduslangust? «Parim garantii abielule mehe ja naise vahel on see, kui kooseluseadus on rakendatud koos kõigi aktidega. Samasooliste paaride teemaga oli laual ka see küsimus, kuidas reguleerida nende inimeste suhteid, kes ei soovi abielluda, aga elavad koos,» selgitas ta.

«See oli põhjus, miks 2008. aastal algasid diskussioonid. Olen tulihingeline võitleja selles kontekstis, mis annab inimestele õiguse võrdseteks võimalusteks,» lausus Riisalo.

Tema sõnul kaitseb abieluseadus inimeste omavahelisi suhteid nende eraelus. «See sama kaitse, mida abielu annab erisoolistele paaridele, peab kaitsma ka samasoolisi. Samasooliste suhe on samamoodi pühendumus ja vastutuse kandmine – miks nemad peaks enda elu seltsingus elama, mitte abielus? Perekond on väga lai mõiste, see pole ammu seotud enam abielu institutsiooniga,» rääkis Riisalo.