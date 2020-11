Hetkel on peamised nakkuskolded Härma sõnul töökohtades: «Peamine ahel on kodust-tööle ja töölt-koju ja siis nakatame ka oma perekonnaliikmeid kui ka kolleege.» Terviseameti peadirektori asetäitja ütles, et tööandjatega suheldakse üle kogu Eesti ning tööinspektsiooni poole on tööandjatel võimalik pöörduda muredega või täiendavate küsimustega, et mida koroonaviirusest hoidumiseks on võimalik teha.