USA valimisküsitlused andsid vildaka pildi

Kuigi arvamusküsitlused lubasid uskuda, et edu saadab Joe Bidenit, võis Turu-uuringute aktsiaseltsi tegevjuhi Tõnis Stambergi sõnul juhtuda, et paljud vältisid oma tegeliku eelistuse väljaütlemist ning valetasid küsitlejale, et toetavad Joe Bidenit. Tegemist on hiljuti sotsiaalteadlaste huviorbiiti jõudnud nähtusega, mis on inglise keeles tuntud kui social-desirabilty bias: kui inimesed häbenevad küsitlusuuringutes ütelda välja, keda nad tegelikult toetavad.

Häbi tunnistada eelistust

«Mõnes seltskonnas või kuskil küsitlejale otse vastates on paha tunnistada, et toetatakse Trumpi, kuna meedia on võtnud ikkagi Trumpi suhtes hästi kriitilise hoiaku ja Trumpi toetamist ei peeta eriti heaks tooniks. Siis juhtubki täpselt see, et ka arvamusküsitluste raames kardetakse tunnistada, et ollakse Trumpi või vabariiklaste toetaja,» rääkis Stamberg, kelle sõnul on trend tekkinud viimastel aastatel.

Stamberg ütles, et enamik küsitlusi tehakse Ühendriikides telefoni teel: küsitakse, millist kandidaati vastaja eelistab ja vastaja enda tausta, et täpne sotsiaaldemograafiline pilt kätte saada. Tema sõnul mängib meetod, kuidas küsitlust tehakse, olulist rolli. Kui küsitletakse näost näkku või telefoni teel, ei pruugi inimesed vastata sama ausalt kui hääletades südametunnistusega valimiskasti juures. Teine variant on aga interneti teel tehtavad küsitlused, kus vastaja võib oma seisukohti ja eelistusi väljendada nii, et keegi ei saa neid pärast temaga seostada. «Sa ei pea kartma, et keegi seisab su selja taga ja vaatab, et sa hääletaksid õigesti,» ütles Stamberg.