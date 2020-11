Siret Kotka: põllumehed jäid ministri jaoks nähtamatuks

Valitsuse liikmed toetasid maaeluminister Arvo Alleri ettepanekut eraldada Vabariigi Valitsuse reservist seoses Covid-19 levikuga 12 miljonit eurot põllumajandussektori toetamiseks. «Peamised kahju saanud sektorid on piimatootmine, lihaveise- ja seakasvatus, lamba- ja kitsekasvatus ning aiandus,» sõnas Aller ja lisas, et toetusraha täpsem valdkondlik jaotus selgub hiljem.

Rahandusminister Martin Helme tõdes tänasel valitsuse pressikonverentsil, et koroonakriis on põllumajandusturu täielikult sassi keeranud. «Ma väga loodan, et selle otsusega pannakse lõplikult magama need totakad jutud, et tänane valitsus kiusab põllumehi või ajab väiklast jonni nendega. See absoluutselt ei vasta tõele,» rääkis ta.