Koroonapuhang Hiiumaal: nakatunuid on koolis, perearstikeskuses ja haiglas

Hiiumaa haiglas on viirus tuvastatud kolmel ja perearstikeskuses kahel töötajal. Lisaks on viirus leitud Käina ja Kärdla koolides, Käina Coop kaupluses. Esialgse info põhjal on terviseametist oodata Hiiumaa haigla ja Käina Coopi töötajate laustestimist.