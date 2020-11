Haridus- ja teadusminister Mailis Reps sõnas täna ERRile , et valitsuses vaieldakse, kas ühistranspordis ning kitsastes siseruumides peaks maskide kandmine olema kohustuslik. «Samuti tuleb rida erandeid ilmselt. Välja jäävad kindlasti ka lapsed,» märkis Reps, kuid lisas, et üleüldiseks maskikohustuseks ei ole toetust.

Bussifirma Atko Grupp rõhutas, et ühistranspordis maski kandmise kohustuse kehtestamine toob kaasa teemasid, mis vajavad lahendamist. Nende seas on näiteks küsimus, kes tagab vajaliku hulga maskide olemasolu ja nende jagamise, kes kontrollib kandmist, kas on lubatud erandeid ning kes ja kuidas tegeleb maski kandmisest keelduvate reisijatega.