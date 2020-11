Tallinlased kaotasid kelmidele hulga raha

Politsei uurib ka juhtumit, kus 61-aastasele naisele helistati telefoninumbrilt +441865679033 ning sooviti paigaldada tema arvutisse AnyDesk programm, seejärel paluti sisestada erinevad PIN-koodid. Hiljem avastas naine, et tema nimele on võetud kiirlaen 6500 eurot ning summa on kantud temale tundmatu mehe kontole.

Samuti uurib politsei juhtumit, kus 52-aastasele naisele helistas Swedbanki telefoninumbrilt keegi naine, kes kõigepealt rääkis eesti keeles ning seejärel läks üle vene keelele ja ütles, et tema kontolt tehakse kahtlast tehingut ning selle peatamiseks on vaja tema Smart-ID paroole. Naine sisestas oma paroolid ning kui kõne lõppes, selgus, et naise kontolt on tehtud ülekanne tema jaoks tundmatule kontole summas 1900 eurot.