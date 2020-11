In memoriam Kaileen Mägi

Tellijale

«Kallis Kaileen Helena! Sinu silmad ei loe enam neid ridu, ka meie ei näe Sind enam oma silmadega. Sa jääd aga igaveseks meie südameisse, oled lakkamatult kohal meie eestpalveis. Hoidku Sind Kristus Jumal oma peopesa kumeruses, kuni kohtume taas. Head teeleasumist, kallis õde Kristuses. Sinu preester ja vend Kristuses,» kirjutas vaimulik sotsiaalmeediasse jäetud järelehüüdes.

«Kaileen oli väga terane inimene. Vaatamata raskustele ja valule oli ta alati positiivne ja armastas kõiki, kes ta ümber olid,» jäi preester naist meenutama.

Pikaaegne ETV saatejuht Kaileen Mägi lahkus rahvusringhäälingust 2014. aasta mai lõpus. Ta oli seal töötanud alates 1998. aastast, mil tuli Tiina Joosu asemele AKsse.

Mägi juhtis «Terevisiooni» koos Priit Kuusega kuni 2009. aasta mai lõpuni, mil teatas, et lahkub saatejuhi kohalt.

«Otsustasin «Terevisiooni» saatejuhi kohast loobuda seetõttu, et tunnen, et hommikune magasini tüüpi infotainment-saade on minu jaoks ennast ammendanud,» põhjendas Mägi toona Postimehele oma otsust.

«Terevisioonis» töötanud Kerli Dello sõnul ei olnud nad Mägiga küll südamesõbrannad, aga endine kolleeg on nii piisavalt tema südames, et lahkumine haiget teeks. «Soovin Kaileeni lähedastele tugevust, et valust vabaks saada,» lausus Dello.