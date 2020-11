Põhja-Tallinna valitsus jagab libedatõrjeks tasuta graniitkillustikku

Lund ja jääd ei tohi kõnniteelt lükata sõiduteele, vaid tuleb paigutada kõnniteele selliselt, et jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 meetri laiune käiguruum. Libedusetõrjel on keelatud kasutada tuhka või kloriide ehk siis soola. Kasutada tuleb puistematerjali – näiteks graniitkivikillustikku –, mille tera läbimõõt on vahemikus 2-6 mm. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7-ks. Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada seal liiklejate ohutus.