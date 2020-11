Isamaa kristlased: Indrek Saare rünnak Urmas Viilma suunal on vastuvõetamatu

Sel nädalal kogunenud Isamaa Kristliku Ühenduse juhatus arutas viimastel nädalatel avalikkuse tähelepanu keskmes olnud sõnavõtte ja poliitilisi avaldusi seoses kavandatava abielureferendumiga.

Ühenduse juhatuse liige, EELK vaimuliku ja konsistooriumi assessor Marko Tiitus sõnas pressiteate vahendusel, et tegemist on olulise väärtusküsimusega. «Toetame erinevate seksuaalse orientatsiooniga inimestele õigusliku kaitse tagamist, kuid abielu pole lihtsalt üks tehniline või juriidiline termin, vaid sellel on meie kultuuris ja kogu Euroopa tsivilisatsioonis sümboli väärtus. Abielu on mehe ja naise vastastikusel ja võrdsel armastusel, austusel, kestval pühendumisel ja ühisel tuleviku kujundamisel põhinev liit, mis on perekonna alustala. Nii on abielu mõistnud meie esivanemad kümnete põlvkondade kaupa ja nii on seda mõistnud ka praeguse põhiseaduse koostajad.»

Isamaa Kristliku Ühenduse esimehe Avo Üpruse sõnul on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Indrek Saare rünnak EELK peapiiskop Urmas Viilma suunal vastuvõetamatu. «Urmas Viilma sildistamine äärmuskonservatiiviks näitab, et Indrek Saar kasutab teadlikult eksitavat sõnavara ning lõhestab sellega ise rahvast. See on vastutustundetu käitumine», lisas ta.

«Ei ole sugugi lihtne tõrjuda tagasi äärmuskonservatiivide soovi inimõigusi piirata, eriti olukorras, kus ka peapiiskop on lasknud ennast – loodetavasti pahaaimamatult – vedada teele, mis meid ühiskonnana katki rebida ähvardab,» rääkis Indrek Saar sotside volikogul.

«Kultuuriliste sümbolite, sealhulgas abielumõiste äkiline ja meelevaldne ümbertõlgendamine toob enesega kaasa järjepidevuse katkemise. Öeldakse, et abielu laiendamine samasoolistele ei võta heteroseksuaalsetelt paaridelt midagi ära. Nii see siiski pole. Abielu muutmisega sooneutraalseks kaasnevad isa ja ema rollide hägustumine ja lahustumine (nende asemele tuleb sooneutraalne «vanem»), meie kõnepruugist ja kultuuripildist kaovad isad ja emad, vanaemad ja vanaisad jne. Just mehe ja naise vaheline abielu tagab kultuurilise järjepidevuse ning soorollide väärtustamisest lähtuva elurikkuse. Seetõttu on vajalik abielu eristamine kõigist teistest võimalikest kooselu- ja suhtevormidest ning anda sellele põhiseaduslik kaitse,» ütles Üprus.