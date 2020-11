Lutsar meenutas, et iga prognoos on nii hea kui head on algandmed, mis mudelisse sisse lähevad ning ennekõike, kuidas teadusnõukoda suudab dünaamilist muutust kajastada. «Eileavaldatud mudelid näitavad, mis juhtuks, kui kõik näitajad jäävad konstantseks, kui R väärtus on sama ja nakatunute struktuur on sama. Nii aga pole olukord - kui nakatumine muutub, siis võetakse kasutusele ka vastavad meetmed. Hea oleks, kui meetmed oleks suunatud sinna kus neist kõige rohkem kasu on ja et meetmed ei teeks rohkem kahju kui kasu,» leiab Lutsar.

Meeles tuleb pidada Lutsari sõnul, et eesmärgiks on meditsiinisüsteemi vastu pidaine ja et kvaliteetset arstiabi saaksid nii koroonaviiruse kui ka muude haigustega inimesed. «Mudeleid hinnates peab alati meeles pidama, et mudel näitab vaid suunda, aga mitte seda mis täpselt nii juhtub. Seda nägime ka kevadel. Ma olen väga modelleerimise usku, aga pean ka alati silmas Inglise statistiku George Boxi öeldut – «All models are wrong but some could be useful» (kõik mudelid on valed, kuid mõned võivad olla kasulikud),» lausus ta.