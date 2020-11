Ka Helme näeb USAs valimispettust. Reinsalu: see pole koht, kus peab hinnanguid jagama

​Helme ja Madison: USAs toimub valimispettus

Europarlamendi liige Jaak Madison (EKRE) sõnas kolmaäeval sotsiaalmeedias: «Pehmelt öeldes tundub USAs käimas suurem valimispettus (Michiganis). Kõik on veel lahtine, kuid arvatavasti läheb asi kohtusse, kui see Bideni pettus läbi läheb.»

Sarnaseid järeldusi väljendas laupäeval EKRE volikogul ka rahandusminister ning erakonna esimees Martin Helme (videointervjuu ilmub Postimehe veebis hiljem).

«Kui kogu Eesti avalikus oli väga nördinud ning reageeris väga üheselt Valgevene valimispettuste suhtes, siis mu meelest peaks täpselt sama standard olema valimispettuste suhtes ükskõik millises teises riigis, kaasa arvatud mõnes suures lääneriigis, kus me iseenesest eeldame, et valimispettusi ei juhtu massiliselt. See, mis seal [Ameerika Ühendriikides] on praegu näha, on väga selge tõestus väga räigetest valimispettustest. See on otsene oht demokraatiale. Vaatame väga murelikult,» lausus Helme