Kasekamp: Trumpil ei õnnestunud teist korda sama strateegiat kasutada

Kasekamp nentis, et kui häälte koguarvu mõõta, kaotas Trump ka eelmistel valmistel, kuid edu kaalukeeleosariikides tõi talle kokkuvõttes võidu. «Tänavuses kampaanias kasutas Trump sama, nelja aasta eest edu toonud strateegiat. Ta ei püüdnudki valida uut strateegiat. Mis aga toimis aastal 2016, ei toiminud aastal 2020. Olud on teised,» ütles Kasekamp. «Trump oli seega nagu kindral, kes valmistus eelmiseks sõjaks.»

«Nelja aasta eest oli Trump inimene väljaspoolt süsteemi, poliitiline outsider. Nüüd on aga Trump osa süsteemist. Nüüd on tema see, kes vastutab kõige eest, mis viimase nelja aaste jooksul on juhtunud,» sõnas Kasekamp. «Paraku tuleb tõdeda, et Trump ei ole võimul olles kuigi palju saavutanud. Ta on sageli murdnud oma lubadusi, teda on korduvalt tabatud valetamiselt.»