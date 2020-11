Paet: Bideni võit taastab USA ja Euroopa suhteid

«Suhted liiguvad taas sinna, kus tänases maailmas samasse väärtusruumi kuuluvate USA ja Euroopa Liidu koostöö peab olema,» kommenteeris Paet ja lisas, et märgiline areng on ka see, et USA saab Kamala Harrise näol oma ajaloo esimese naisasepresidendi.