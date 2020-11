Ligi sajal Eesti isal on kümme või enam last

Keskmiselt on ühel isal 1,91 last. Üks laps on 37,7 protsendil ja kaks last 41,7 protsendil isadel. Vähem on isade seas neid, kellel on kolm (15%), neli (3,8%) või lausa viis (1,2 protsenti) last. Kümme või enam last on 88 isal.