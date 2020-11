Veel neli Tallinna vangla vangi andis positiivse koroonaproovi

Vange testiti neis üksustes, kus varem üks nakatunud vang viibinud oli. Positiivse koroonaproovi sai ka üks Tallinna vangla teenistuja, teatas vanglate pressiesindaja sotsiaalmeedias. Seega on viimase seisuga Tallinna vanglas koroonaviirusesse nakatunud vange viis ja vanglateenistujaid kuus. Tallinna vanglas testitakse kõiki vange ka teistes üksustes.

Positiivse koroonaproovi andnud vangidest on vanglast vabanenud kolm. Seega on Viru vanglas kinnipeetavate seas 189 koroonapositiivset, kellest kolm viibib haiglaravil. Ametnike seas on koroonapositiivseid tänase seisuga viis.