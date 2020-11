Helmed lasid sõelapõhjaks nii Eesti valimiste kui Bideni aususe

Tänases Tre raadio saates «Räägime asjast» keskendusid rahandusminister Martin Helme, siseminister Mart Helme ning europarlamendi saadik Jaak Madison eelkõige USA valimistele, kus toodi taas välja, et seal toimuv viitab ulatuslikule valimispettusele. Nii Joe Bidenit kui tema poega Hunterit nimetati korrumpeerunuteks.

Sellele osutavad ebakõlad valimisvaatlusega ning postihäälte hulk, millest suur enamus läksid valimised võitnud Joe Bidenile ning tõi kaasa Donald Trumpi esialgse suure edu järsu sulamise. Just postihäälte läbinähtamatuses nägi Mart Helme analoogi Eesti e-valimistega.

«Ega Eesti e-valimiste sisse ka keegi ei näe peale paari inimese valimisteenistuses. Väga väike arv inimesi. Ja muidugi need [hääled] hävitatakse pärastpoole. Vaatame, mis on meil juhtunud järjest valimistel - mitmetel valimistel äkitselt kogu süsteem külmus. Läks tunde enne kui hakkasid tulema tulemused. Aga külmus, kui 2/3 või rohkem hääli oli tulnud,» lausus Helme. «Oli enamvähem mingisugune pilt selge ja siis oli vaja ära teha võltsing, mis jääks usutavuse piiridesse, aga annaks teatud eelise teatud jõududele,» lisas Mart Helme.

Ta jätkas: «Ja kuidas see meil käib? Ma olen seda uurinud, olen kõrva vastu raudteerööbast pannud. On olemas selline suurepärane asi nagu valijate register. Seal ei ole inimesi, kellel ei ole õigus valida. Aga seal on kümneid tuhandeid inimesi, kes pole mitte kunagi valimas käinud ja kelle hääled on vabad ning kelle hääled on võimalik e-valimistel kantida e-häälteks. Ja kanditakse. Ning öeldakse, kuidas Reformierakond võitis valimised ülekaalukalt. Tegelikult ei võitnud,» lõpetas Helme.

Samuti viitasid ekrelaste sõnul pettusele surnud inimeste hääled ning asjaolu, et kui üldiselt saab presidendivalimiste võitja enamuse ka senatis, siis sel korral on senati enamusele favoriidiks vabariiklased. «Olukorras, kus vabariiklastel läks senatis hästi ning läks ka tegelikult alamkojas hästi, ei ole loogiline, et ta [Trump] kaotab osariigid nagu Georgia, Põhja-Carolina ja Arizona,» tõdes Martin Helme.

Lisaks keskenduti koroonaviiruse teisele lainele. Üldise järeldusena leiti, et häid lahendusi ei ole. «Mitte ühestki riigist ei ole me saanud töötavaid mudeleid,» tõdes Mart Helme.

Praegu oleks nii Mart kui Martin Helme sõnul kõige jätkusuutlikum meede välispiiride sulgemine, sest just välismaalt on arvestatav osa uusi nakatunuid tulnud. Samas kurdeti, et valitsuses on mitmed jõud, kes hoopis toetavad massiüritusi ning piiride jätkuvat avanemist, ning puuduvad ressursid sellises mahus piiride kinni panekuks, mis on Mart Helme sõnul eelmiste valitsuste kehva töö tagajärg. «Inimesi meil pole, struktuure meil pole, tehnikat meil ei ole. Kõigest on meil puudus ning oleks kõige peale vaja sadu miljoneid väga lühikese aja jooksul. See on kogu selle trillalaa-trullalaa poliitika tulemus, kus kõike hööveldati nii õhukeseks kui võimalik.»

Eeskujuks toodi end täielikult muust maailmast eraldanud Uus-Meremaa kui ka Iirimaa, kus jõuti otsusele panna kaheks nädalaks kogu riik lukku. Iirimaa näite tõstatas Martin Helme ka valitsuses.