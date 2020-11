Politoloog: Bidenile tõid võidu mõõdukus ja hea meeskonnatöö

«Üks põhjustest, miks Biden presidendivalmised võitis, oli hästi toimiv ja lihvitud kampaania,» ütles Toronto Ülikooli professor, politoloog Andres Kasekamp. «Bideni kampaania oli distsiplineeritud ning konkurendist paremini korraldatud. Ka oli Bideni kampaaniameeskond selgelt parem,» ütles Kasekamp. «Trump seevastu oli ise oma kampaaniameeskond. Ta tegi kampaaniat mitte planeeritult, vaid oma arusaamadele vastavalt ja nii, nagu parajasti pähe tuli.»

Kasekamp tõi esile, et suve lõpus pidasid nii demokraadid kui ka vabariiklased erakonna kongressi. «Kongressil kinnitatakse ametlikult presidendikandidaat ja tavapäraselt pannakse nimelt kongressil paika erakonna ametlik valimisplatvorm. Vabariiklased viimast tänavu ei teinud. Nad läksid valmistele ametlikku valmisplatvormita. See, et üks suurerakond läheb valmistele ilma ametliku valmisplatvormita, on Ameerika poliitikas enneolematu,» ütles Kasekamp. «Vabariiklastel ei olnud erakonnas kokku lepitud seisukohti, neil polnud valmisplatvormi, neil oli ainult Trump.»

Demokraadid töötasid Kasekampi sõnul seevastu välja ametliku valmisplatvormi ning Biden toetus kogu kampaania vältel erakonna poolt kokku lepitud seisukohtadele.

Teise põhjusena tõi Kasekamp välja asjaolu, et demokraatidel õnnestus toetajatelt koguda rohkem raha. «USA poliitikas on raha alati väga oluline ning valimiskampaaniad neelavad iga kord aina rohkem raha,» nentis ta. «Bideni rahakott osutus kõhukamaks kui Trumpi oma. See ilmnes selgelt kampaania lõpusirgel, kui Biden kulutas rohkem raha telereklaamile, Trump pidi aga viimase hetkeni ühelt kihutuskoosolekult teisele tuiskama,» ütles Kasekamp. «Tegelikult on üllatav, et Trumpil kampaania lõpus raha nappis.»

Kolmanda põhjusena tõi Kasekamp esile Bideni isiku. «Biden jätab väga mõõduka ja mõistliku inimese mulje ning seda kuvandit kinnitab ka tema senine pikk poliitiline karjäär,» ütles ta. «Teiste demokraatide presidendikandidaatidega võrreldes oli Biden kindlasti kõige parempoolsemate vaadetega. Näiteks Bernie Sandersi väljaütlemised ajasid paljudel harja punaseks, Biden ärritas väheseid. Demokraadid tegid seega rahuliku ja mõistliku valiku. Biden oli kindlasti keskealise ja vanema valge valija, ehk siis Trumpi võimaliku valija jaoks vastuvõetavam kandidaat.»

Kasekampi sõnul oli Trumpi kampaania üheks põhisõnumiks, et demokraadid on tänavatel märatsevad äärmusvasakpoolsed. «Aga Bideni ei saa kujutada äärmuslasena,» ütles ta.

«Eelmistel presidendivalmistel oli vastaskandidaadi isik üks peamistest põhjustest, miks Trump võitis,» ütles Kasekamp. «Väga paljud valijad vihkasid Hillary Clintonit kirglikult. Biden on pigem meeldiv, mitte vihatav. Kuna Clinton paljudele ei meeldinud, olid valijad valmis riskima väljaspoolt tuleva kandidaadiga. Nad tahtsid muutusi. Neli aastat hiljem pidid paljud neist tõdema, et olukord ei ole parem. Teist korda need valijad enam sama reha peale astuda ei tahtnud.»