Ansip: Jüri Ratas, lõpeta see valitsus!

«Jüri Ratas, Sina oled see, kes peab koheselt lõpetama Eesti ja USA suhete õõnestamise. Toimuv pole pelk koalitsiooni tervise küsimus, mida tordiga saab lahendada,» kirjutas Ansip lisades, et Eesti isoleerimine liitlastest on riikliku julgeoleku küsimus. «Lõpeta see valitsus!»

«Jüri Ratas võib ju kahest ministrist distantseeruda öeldes, et nad pole tõsiseltvõetavad ja et nende jutt on absurdne aga see ei tähenda, et Eesti valitsus oleks öeldust distantseerunud. EKRE peab lahkuma,» on Ansip kindlameelne.

EKRE juhtfiguurid sõnasid raadio saates, et Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tulemused on saavutatud läbi pettuste. Ka USA väljaanne The Washington Post kirjutas pühapäeval, et näib, et Mart Helme võtab Trumpi kaotust valusalt vastu.